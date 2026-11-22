استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، نيافة الأنبا أنتوني، مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا والمناطق التابعة، يرافقه الآباء رهبان دير القديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة سكاربورو، وذلك في لقاء أبوي اتسم بالمحبة والاهتمام.

وخلال الزيارة، نال نيافة الأنبا أنتوني والآباء الرهبان بركة قداسة البابا، وعقدوا لقاءً معه تناول عددًا من الأمور المتعلقة بالدير، وحياته الرهبانية، وخدمته، ومستقبله.

وقدم قداسة البابا خلال اللقاء مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الأبوية والروحية، التي حملت كلمات التشجيع والدعم للآباء الرهبان، بما يعزز مسيرة الحياة الرهبانية ونمو الخدمة بالدير.

وعكست الزيارة اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بأبنائه الرهبان، ورعايته الأبوية لحياتهم وخدمتهم، كما أبرزت مساندة نيافة الأنبا أنتوني المستمرة للدير وآبائه الرهبان.

واختتم الدير رسالته بالصلاة أن تكون بركة وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا أنتوني مع جميع الآباء الرهبان، وأن يمنحهم الله الحكمة والقوة لإتمام ما تسلموه من إرشادات، من أجل نمو الحياة الرهبانية وخدمة الدير.