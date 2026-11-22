أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور يمتلك إمكانات فنية كبيرة تجعله جديرًا بالمشاركة أساسيًا في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق الأحمر.

وقال أسامة نبيه، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه من وجهة نظره الفنية، فإن إمام عاشور يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي، حتى في ظل عدم اكتمال جاهزيته، موضحًا: «إمام عاشور لو عضم في أُفة يلعب أساسي على أي حد».

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الطريقة التي يجب أن يتعامل بها المدير الفني المغربي الحسين عموتة مع الثنائي إمام عاشور وعمر الساعي، مقترحًا أن يمنح الساعي الثقة ويخبره بأنه سيحتاج إلى جهوده لمدة 30 دقيقة، مع التأكيد على ثقته في قدراته.

وأضاف أن عموتة عليه أيضًا أن يتحدث مع إمام عاشور، ويوضح له أنه سيجلس على مقاعد البدلاء من أجله، مع مطالبته بإثبات نفسه، مشيرًا إلى أن الساعي يبدو خيارًا أكثر ضمانًا للأهلي حال مشاركته بديلًا، مقارنة بإمام عاشور، الذي لا يمكن ضمان تقديمه المستوى المنتظر إذا شارك خلال اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.