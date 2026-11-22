كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي وبيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا تواجد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر للمباراة، وسط حالة من السعادة بين جماهير القلعة الحمراء بعودته.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إن جماهير الأهلي تشعر بالضيق من إمام عاشور في بعض الأوقات، لكنها تدرك جيدًا إمكانياته وقدراته، وتعرف قيمة اللاعب عندما يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن الجماهير تثق فيه بشكل كبير، خاصة أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات من أجل استعادة مستواه.

وأضاف أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يعشق إمام عاشور، لكنه ينتظر منه الظهور بالنسخة التي اعتاد الجمهور عليها، والتي تقاتل داخل الملعب وتسعى دائمًا لإثبات وجودها، متوقعًا أن يبدأ اللاعب مواجهة بيراميدز بشكل أساسي.

شوبير يتحدّث عن عمر الساعي

وتطرّق شوبير إلى مستوى عمر الساعي، مؤكدًا أنه يقدم أداءً جيدًا، وكشف أن اللاعب كان يعاني من الإصابة، لكنه شارك في التدريبات أمس واليوم، استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وأشار إلى أنه لو استمر حسام حسن في قيادة منتخب مصر، لكان عمر الساعي وإمام عاشور ضمن حساباته للانضمام إلى المنتخب الوطني.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا ينقصه أي لاعب، في إشارة إلى امتلاك الفريق العناصر القادرة على خوض المواجهات المقبلة.