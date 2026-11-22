أعلنت وكالة سياحية متخصصة في تنظيم الرحلات إلى كوريا الشمالية، تأجيل ماراثون بيونج يانج الدولي المقرر إقامته العام المقبل، من شهر أبريل إلى أكتوبر 2027، دون الكشف عن الأسباب وراء تغيير موعد الحدث الرياضي.

وقالت شركة «كوريو تورز» (Koryo Tours)، ومقرها العاصمة الصينية بكين، والشريك الحصري لماراثون بيونج يانج الدولي، إنها تلقت إخطارًا من شركائها في لجنة ماراثون بيونج يانج بتغيير موعد النسخة المقبلة من السباق.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الماراثون لن يُقام في أبريل 2027 كما كان مقررًا، مشيرة إلى أن إقامته في أكتوبر من العام نفسه أصبحت شبه مؤكدة.

ويأتي قرار التأجيل بعد أن ألغت كوريا الشمالية نسخة الماراثون لعام 2026، دون تقديم تفسير رسمي لأسباب الإلغاء، وفقًا لما أوردته وكالات سياحية كانت تتابع تنظيم الحدث.

وكانت العاصمة بيونج يانج قد استضافت العام الماضي مشاركة رياضيين أجانب في الماراثون خلال شهر أبريل، للمرة الأولى منذ ست سنوات، بعد توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويُعد ماراثون بيونج يانج الدولي أحد الأحداث الرياضية التي تتيح للأجانب فرصة زيارة كوريا الشمالية والمشاركة في فعالية رياضية داخل العاصمة، في ظل القيود المفروضة على دخول البلاد والسياحة الأجنبية.

ولم تعلن السلطات الكورية الشمالية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ترتيبات النسخة المقبلة أو موعدها النهائي، فيما تظل المعلومات المتعلقة بإقامة السباق في أكتوبر مستندة إلى إفادة الشركة السياحية.