أكد الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب الأسبق للنادي الأهلي، ثقته في قدرة الفريق الأحمر على تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك شخصية البطل ولا يعرف سوى الانتصارات.

وأوضح جونسون، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن اسم النادي الأهلي وتاريخه يسهلان مهمة أي مدير فني يتولى تدريبه، مستشهدًا بتجربة بيتسو موسيماني، الذي حقق العديد من الإنجازات بفضل الدعم الذي وجده من محمود الخطيب، إلى جانب القيمة الكبيرة لاسم القلعة الحمراء.

وتوقع جونسون فوز الأهلي على بيراميدز.

وكان قد أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.