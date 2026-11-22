انتقد حاكم ولاية واشنطن، أمس السبت، سلطات الهجرة الاتحادية لقيامها باعتقال شخصين على جسر الركاب في أحد مطارات منطقة سياتل.

وحدثت الواقعة التي شملت أفراد أمن من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في مطار سياتل-تاكوما الدولي، بينما كان الركاب يصعدون على متن رحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز متجهة إلى لوس انجلوس.

وذكرت الوكالة أنها نفذت عملية لاعتقال ريكاردو لاروندو ميندوزا، الذي تجاوز مدة تأشيرته.

وأضافت الوكالة، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم اعتقال مسافرة أخرى تدعى صوفيا هيرنانديز ميخيا ألقت القهوة الساخنة على أفراد الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن ميخيا تجاوزت مدة تأشيرتها أيضا، مضيفة أنها ستواجه تهمة الاعتداء على فرد أمن اتحادي.



وقال الحاكم بوب فيرجسون، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحفي أمس السبت "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خارجة عن السيطرة تماما، ونحن نواجه اليوم المزيد من الأدلة على ذلك".

ووصف مقطعا مصورا، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يوثق الحادث، بأنه "مروع" و"مخيف"، مضيفا أنه أبلغ ممثلي شركة ألاسكا إيرلاينز "بضرورة مطالبة الوكالة بالابتعاد عن مطاراتنا".

وقال الحاكم إنه سيقدم نفس الطلب إلى كل شركة طيران أخرى تقلع من مطار سياتل-تاكوما.

وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز إنها "قلقة" إزاء الإجراء الاتحادي.

وقالت الشركة في بيان "لم يتم إخطار شركة ألاسكا إيرلاينز مسبقا بالإجراء التنفيذي، ونحن نعمل على فهم الملابسات المحيطة بما حدث".