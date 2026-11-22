يستعد فريق برشلونة، بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، للعودة إلى منافسات بطولة الدوري الإسباني، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد، في إطار صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الليجا.

ويحل فياريال ضيفًا على برشلونة، في المباراة التي يحتضنها ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، وسط رغبة كبيرة من الفريق الكتالوني في مواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد بالصدارة.

موقف برشلونة وفياريال في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المواجهة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 33 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، الذي نجح في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ليصل إلى الرصيد ذاته.

ويطمح الفريق الكتالوني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، والانفراد بالصدارة، مع توسيع الفارق عن منافسيه المباشرين في سباق اللقب.

على الجانب الآخر، يخوض فياريال اللقاء وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، تساعده على تحسين موقعه والاقتراب من مراكز المقدمة.

برشلونة يستهدف الابتعاد بالصدارة

تمثل مواجهة فياريال أهمية كبيرة لكتيبة المدرب هانز فليك، خاصة في ظل المنافسة القوية مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 28 نقطة، قبل مواجهته المرتقبة أمام خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق برشلونة الفوز وعدم التفريط في أي نقاط خلال هذه المرحلة من الموسم.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

تقام مباراة برشلونة وفياريال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

تنقل مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا