أكد أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الجونة لن تكون سهلة على الفريق الأبيض، في ظل رغبة المنافس في تحسين مركزه بجدول الدوري، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة.

وقال أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك، إن الجونة سيعتمد على طريقة دفاعية قوية أمام الزمالك، وهو ما يتطلب التعامل بشكل جيد مع مجريات اللقاء.

وأضاف أنه يتمنى مشاركة عبدالله السعيد ومحمد حمد بجواره في وسط الملعب، مشددًا على ضرورة الاعتماد على أحمد شريف بشكل أساسي خلال المباراة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق الأبيض قد يعتمد على طريقة لعب مختلفة أمام الجونة مقارنة بمواجهة الأفريقي، وفقًا لطبيعة المباراة ومتطلبات اللقاء.