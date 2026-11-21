أثارت سيدة مغربية موجودة في القاهرة حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تعلن خلاله عن رغبتها في الزواج من شاب مصري، معربة عن أمنيتها في الاستقرار والعيش في مصر وتكوين أسرة تنهي بها شعورها بالوحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي تحدثت خلاله السيدة عن ظروفها الشخصية، موضحة أنها يتيمة وتعاني من الوحدة، وأنها تتمنى العثور على شاب مصري يشاركها حياتها ويوفر لها الونس والاستقرار.

وأعلنت السيدة استعدادها للارتباط والزواج والعيش مع زوجها في القاهرة، مستخدمة عبارات أثارت تفاعلًا واسعًا، إذ قالت إنها مستعدة لأن تكون خادمة له، وأن ترتدي النقاب إذا رغب في ذلك، معربة عن شدة احتياجها إلى شريك حياة.

وأضافت في حديثها: «أنا إنسانة يتيمة، ونفسي أعيش في القاهرة وأتجوز شاب مصري ياخدني بعربيته.. وهكون خدامة ليه، ومستعدة ألبس النقاب، أنا اتدمرت من الوحدة».

وأثارت كلمات السيدة المغربية تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة بشأن حديثها عن ظروفها ورغبتها في الزواج والاستقرار داخل مصر.