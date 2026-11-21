أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أن مصر لا تمتلك أي أطماع في ليبيا، وأن هدفها الأساسي هو تحقيق الأمن والاستقرار والخير للشعب الليبي.

وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تنظر إلى ليبيا باعتبارها دولة واحدة، ولا تتعامل معها بمنطق الشرق والغرب، موضحًا أن القاهرة تدعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن الرؤية المصرية تقوم على وجود رئيس واحد وحكومة واحدة وبرلمان واحد وجيش واحد ومؤسسات موحدة، بما يضمن استعادة الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته.

الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على دعم الشعب الليبي، ومساندة كل الجهود التي تسهم في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، بعيدًا عن أي تدخلات أو أطماع.