صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، صلوات رهبنة 12 من طالبات الرهبنة بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات، وذلك بعد اجتيازهن فترة الاختبار الرهباني المقررة.

ووصل قداسة البابا إلى فرع الدير بوادي النطرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وكان في استقباله رئيسة الدير تاماڤ أدروسيس وعدد من راهباته، حيث صلى صلوات رهبنة الراهبات الجديدات.

والراهبات الجديدات هن: يوئيلا، وثيؤدوسيا، ورفقة، ويوستينا، وچيوڤانيا، وجلوريا، وكيرمينا، وأندريا، وإيريني، وڤيرونيكا، وأڤيلا، وسرجيا.

وشارك في صلوات الرهبنة والقداس الذي أعقبها أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، إلى جانب مجمع راهبات الدير.

ف س ع