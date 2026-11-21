أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بشارع جمال الدين الأفغاني مدخل أرض الجمعية اعتبارًا من غدٍ الأحد بشكل أسبوعي إلى جانب إقامة سوق آخر يوم الاثنين من كل أسبوع بشارع فيصل بأرض المطاحن بحي بولاق الدكرور وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وأوضح المحافظ أن الأسواق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، تشمل السكر والأرز والزيت والسمن واللحوم والبيض والخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات مع استمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يتيح أكبر استفادة ممكنة للمواطنين