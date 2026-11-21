نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستاد الإسكندرية الرياضي، بالتعاون بين أمانة الرياضة المركزية، برئاسة النائب محمد مصيلحي، وأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية، برئاسة النائبة أمل مبدي، وذلك بحضور النائب أحمد عبدالمجيد، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد رأفت، أمين التنظيم.

وشهدت الاحتفالية حضور محمد خميس، أمين الرياضة بالإسكندرية، ودعاء حسين، أمينة أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، إلى جانب وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور وليد الرفاعي، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاحتفالية، أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية عن إهداء 20 رحلة عمرة مجانية لأسر وأهالي الأبطال من الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام القرعة، بواقع 10 رحلات مقدمة من أمانة المحافظة، و10 رحلات أخرى مقدمة من أمانة تنمية الموارد بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ محمد أبو خطوة، في مبادرة إنسانية تستهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم وتقديرًا لدور أسرهم في دعم أبنائهم ومساندتهم.

كما سلّمت أمانة الحزب 15 كرسيًا متحركًا و12 عصا بيضاء للمكفوفين، في إطار جهودها لتقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تسهيل حركتهم وتعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.

وأكد النائب محمد مصيلحي، أمين الرياضة المركزي بحزب مستقبل وطن، أن الرياضة تمثل إحدى أهم الأدوات لتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لما توفره من فرص لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرًا إلى حرص الحزب على تنظيم الفعاليات الرياضية التي تتيح لهم المشاركة والتنافس وإظهار إمكاناتهم.

بدورها، أعربت النائبة أمل مبدي، أمينة أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، عن تقديرها لمشاركة محافظ الإسكندرية والقيادات الحزبية والتنفيذية في الاحتفالية، مؤكدة أن الاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على يوم عالمي، بل يجب أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية وممارسات مستمرة تضمن حقوقهم وتدعم استقلاليتهم وتكافؤ الفرص أمامهم.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد عبدالمجيد، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تنظيم الاحتفالية يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم، مشددًا على أن الحزب يضع قضاياهم ضمن أولوياته من خلال المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مشاركتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف النائب أحمد رأفت، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الاحتفالية تمثل رسالة تقدير واعتزاز بأصحاب الإرادة، وفرصة للتأكيد على أن الاختلاف لا يمثل عائقًا أمام الإبداع والتميز، وأن المجتمع القوي هو الذي يتيح لجميع أفراده فرص المشاركة والنجاح دون تمييز.

وأشار محمد خميس، أمين الرياضة بالإسكندرية، إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الحزب بتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية والمجتمعية، وتقديم نماذج إيجابية تعكس قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

وأكدت دعاء حسين، أمينة أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية، أن الأنشطة الرياضية والفنية تمثل وسيلة مهمة لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم، مؤكدة استمرار جهود الأمانة في تنفيذ المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعمهم وتمكينهم ودمجهم بصورة حقيقية في المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والفنية، شملت مباراة لكرة القدم للأقزام، وماراثونًا رياضيًا، إلى جانب عروض فنية واستعراضية، وسط أجواء احتفالية عكست روح المشاركة والتفاعل، وأبرزت ما يمتلكه الأشخاص ذوو الإعاقة من مواهب وقدرات وإمكانات متميزة.

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود حزب مستقبل وطن لتعزيز دوره المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بأهمية دمجهم في مختلف مناحي الحياة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا.