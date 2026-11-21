أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن استقلال لبنان لا يزال غير مكتمل، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وعدم عودة جميع الأهالي إلى منازلهم، وبقاء قرار الحرب والسلم خارج سلطة الدولة وحدها، مشددا على أنه «لا بديل عن استقلال لبنان، ولا ضمانة للبنان إلا دولته».

وقال عون، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، خلال مراسم رفع العلم اللبناني في منطقة نهر الكلب، إن هذه المناسبة تأتي في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن، وسط التحولات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجه لبنان، لافتا إلى أن العلم اللبناني يمثل نسيج الوطن الذي لا ينقصه أي جزء، تماما كما يجب أن يكون الوطن جامعا لجميع أبنائه، من دون أن يغيب عنه مواطن واحد أو تنقصه حبة تراب.

وأشار إلى أن لبنان، رغم كل ما أصاب استقلاله، أثبت عبر تاريخه أنه لا بديل للبنانيين عن وطنهم، ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته، معتبرا أن بقاء لبنان وحده لا يكفي، إذ لا يقاس الوطن بقدرته على الصمود فحسب، بل بقدرته على تأمين مستقبل يستحق أبناؤه البقاء من أجله.

وأقر بأن الدولة التي يستحقها اللبنانيون لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن الاحتفال بالاستقلال لا يمكن أن يتجاهل استمرار الاحتلال، وعدم عودة جميع النازحين إلى بيوتهم، وعدم حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فضلا عن معاناة المواطنين في استعادة أموالهم ومدخراتهم، وهجرة الشباب بحثا عن مستقبل أفضل.

وأوضح عون أن لبنان أمضى 83 عاما على استقلاله من دون أن يكتمل استقلاله فعليا، بسبب التعامل معه على أنه شهادة نالها اللبنانيون مرة واحدة، وليس مسؤولية يجب تحملها يوميا، مشيرا إلى أن البلاد جربت على مدى عقود بدائل الدولة، وراهنت على قوى خارجية، وقبلت بالوصايات، واستقوت بالخارج واستعدت بعضها لبعض، فيما بقي اللبنانيون يدفعون ثمن الحروب والانقسامات من أرضهم وثرواتهم ومستقبل أبنائهم.

وشدد على أن كل الرهانات تغيرت، لكن الثمن بقي واحدا، مؤكدا أن كل بديل عن الدولة كان وهما.

ولفت عون إلى أن استكمال استقلال لبنان يواجه عقبتين أساسيتين مترابطتين، هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وتحديدا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر السلاح والقرار الموجودين خارج سلطة الدولة اللبنانية.

وأكد أن الأزمتين تستدعي كل منهما الأخرى وتوفران الذرائع لبعضهما، فيما يتحمل لبنان، ولا سيما الجنوب وأهله، نتائج ذلك منذ عام 1969، معتبرا أن مشروعه الوطني يقوم على حل المشكلتين معا وبالتزامن، من خلال إنهاء الاحتلال نهائيا، وعدم وجود أي سلاح خارج الدولة يأتمر بجهة خارجية أو يخدم مصالحها.

وفي مواجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، أكد عون أن لبنان يتعرض لحملات بسبب مطالبته إسرائيل بالانسحاب من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، مشددا على أن أبناء الجنوب هم أبناء هذه الأرض وسيعودون إليها، وأن الدولة ستعيد بناء منازلهم، ولن تسمح بفرض أي واقع جديد على حساب وجودهم. وقال إن الاحتلال لا يصنع أمنا، والدمار لا يصنع سلاما.

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب، مؤكدا أن الدولة اللبنانية تمثل الضمانة لأمن لبنان واستقرار حدوده وسيادته الكاملة على أراضيه، وأن الانسحاب هو الطريق لإحلال الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا، وفتح المجال أمام تطوير حالة سلمية تمهد لسلام عادل ودائم في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالسلاح خارج الدولة، قال عون إن لبنان يتعرض لحملة مماثلة من مسؤولين وجهات مرتبطة بالتدخل الإيراني، بسبب موقفه الواضح بأن «انتهى زمن السلاح خارج الدولة»، مشيرا إلى أن هذا السلاح أدى دوره في مرحلة سابقة وقدم تضحيات وإنجازات، لكنه أنهك أهله وبيئته والشعب اللبناني في مرحلة لاحقة، وأدى إلى خسائر باهظة بعدما أصبح، بحسب تعبيره، في خدمة قضايا غير لبنانية.

كما دعا إلى تسليم السلاح، مؤكدا أن الجيش اللبناني يحمي جميع اللبنانيين، وأن الدولة وحدها، بدستورها وقوانينها، تضمن الحريات والحقوق لجميع المواطنين والجماعات اللبنانية.

وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية على أن مشروع الدولة لا يقوم على الاضطهاد أو الانتقام أو الثأر، ولا يستهدف المساس بأي حق دستوري أو تفاهم ميثاقي أو حرية لأي جماعة، مؤكدا أن اللبنانيين سيحمون بعضهم بعضا، وأن قوتهم تكمن في وحدتهم، وليس في الاستقواء بالخارج على الشريك في الوطن.

وأوضح أن الدولة التي يريدها اللبنانيون هي دولة عادلة وقادرة، لا تنزع الأمان من أحد، بل تنهي حاجة الجميع إلى البحث عن الأمان خارجها، وتتعهد بحماية جميع أبنائها.

ووجه عون رسالة إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان، أكد فيها احترامه للشعب الإيراني وحضارته، ورغبة لبنان في إقامة علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران وسائر الدول، لكنه شدد على أن الصداقة بين الدول لا تمنح إحداها حق التدخل في قرارات الأخرى، قائلا: «ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده».

وأضاف أن لبنان حشد تأييد العالم لوجهة نظره القائمة على أن إنقاذه لا يتحقق إلا بحل متزامن للاحتلال والاختلال، رافضا أن يكون لبنان رهينة لأي من المشروعين، ومؤكدا وجود أكثرية لبنانية عابرة للطوائف والمناطق تريد الدولة والاستقلال وترفض الاحتلال والهيمنة.

وفي سياق متصل، أشار عون إلى وجود دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره، باعتبار أن أمن لبنان جزء أساسي من أمن محيطه والعالم، لكنه شدد على أن اللبنانيين لا يريدون استبدال وصاية بأخرى أو ارتهانا بآخر، بل يريدون أصدقاء للبنان لا أصحاب قرار عنه.

واعتبر أن القوة العسكرية قد تغير موازين القوى، لكنها لا تستطيع وحدها تأسيس سلام دائم وعادل، وأن الحرب قد تفرض أمرا واقعا لكنها لا تصنع مستقبلا، مؤكدا أن خيار الدبلوماسية الذي دافع عنه منذ بداية عهده ليس نتيجة ضعف لبنان، بل خيار تفرضه الوقائع والحرص على حماية الشعب ومصالحه.

وأكد أن الدبلوماسية ليست استسلاما، والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق، والسلام ليس نقيضا للكرامة، موضحا أن القوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر المسارات الدبلوماسية، خصوصا عندما يكون الشعب هو من يدفع ثمنها.

وأضاف أن الدبلوماسية لا تعني الانتظار بلا نهاية أو القبول بالأمر الواقع، بل تمثل مسارا لاستعادة الحقوق كاملة، يستند إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية، مشددا على أن لبنان لن يكون ورقة في تسوية تخص أي طرف آخر، بل وطنا له الحق في الحياة والسيادة والسلام.

ووجه عون رسالة إلى اللبنانيين، مستندا إلى تجربته التي أمضى خلالها ثلثي عمره جنديا في خدمة وطنه وشعبه، داعيا إياهم إلى عدم الخوف أو اليأس، ومؤكدا أن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي يتطلع إليها المواطنون لحمايتهم من دون تمييز بسبب الطائفة أو المنطقة أو الانتماء.

وقال إن الجيش لم يتخل عن واجبه رغم الأزمات، وإنه ليس جيش فئة في مواجهة فئة أخرى، أو جيش منطقة في مواجهة منطقة، بل جيش الدولة ومهمته حماية الجميع والدفاع عن أرض الوطن وشعبه.

وشدد عون على أن ضمان أمن اللبنانيين لا يتحقق بتعدد السلاح والقرارات، بل من خلال دولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن الجيش هو الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان، فيما تمثل الدولة الإطار الذي يصون أمن جميع أبنائها وحقوقهم.

وأكد عون أن لبنان، بعد 83 عاما على الاستقلال، لا يزال يخوض معركة أن يكون سيدا على أرضه وحرا في قراره، مشددا على أن التاريخ أثبت أن الاحتلال والوصاية لا يدومان، وأنه لا توجد قوة تستطيع مصادرة إرادة شعب إلى الأبد.

وقال إن اللبنانيين أثبتوا أنهم شعب لا يزول، وحان الوقت لإثبات قدرتهم على بناء دولة لا تزول معها حقوق أبنائها، مختتما بالقول: «عاش لبنان سيدا على أرضه، حرا في قراره، موحدا بشعبه ودولته.. عاش الاستقلال، عاش لبنان».