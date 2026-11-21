شهد الطريق الصحراوي بالقرب من كمين الصفا بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميني باص والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا من أبناء مركز ملوي، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بحادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا ، مما أسفر عن إصابة 11 شخص وهم مهرائيل . س . ب 20 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومريم . س . ب 17 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وميرنا . س . ب 23 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومينا . ا . ر 30 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وما بعد الارتجاج، ودميانة . س . ع 12 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالفخذ الأيسر بطول 3 سم، وجومانه . م . ب 17 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورائف . ع . د 32 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومايكل . ع . غ 32 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسمة . ع . د 28 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وبافلي . م . ع 3 أشهر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس، وأمير . م . ع 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

وكشفت البيانات الطبية للمصابين عن تنوع الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية ، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .