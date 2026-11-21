شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين حالة الطرق، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة، إلى جانب حملات النظافة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق بالمدن والقرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز مطاي، تواصل الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى قطاع حلوة، حيث شملت الأعمال تركيب اللمبات وصيانة الكشافات والأعمدة بالطريق المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي، وقرى كوم التبن وأبجاج الحطب، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية الرابطة بين القرى والمدينة.

وفي بني مزار، نفذت الأحياء حملات نظافة مكثفة بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، شملت طريق البحر وأبو حسيبة والحرية والكورنيش وطريقي السلام وصندفا، ومحيط المدارس والمواقف والمنشآت الخدمية، مع رفع المخلفات من نقاط التجميع بقرى الحسينية والقيس وبني علي، ومناطق نزلة الدليل والعوسي وأبشاق ومساكن العكاك. كما شهدت قرية بني صامت أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق والشوارع بقرية الشيخ فضل، ورفع الإشغالات باستخدام معدات الوحدة المحلية والجليدر، لتيسير حركة المواطنين.

وفي مركز ملوي، شملت الجهود متابعة منظومة النظافة بعدد من أحياء المدينة، والتأكد من انتظام رفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، إلى جانب متابعة أعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرية قلندول ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، مع استمرار المتابعة الميدانية بكافة أحياء وقرى المركز