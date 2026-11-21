أكد محافظ المنيا عماد كدواني، أهمية نشر الوعي الأثري والسياحي بين النشء والطلاب، وتعريفهم بتاريخ الحضارة المصرية وما تزخر به من كنوز ومواقع أثرية، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتنمية إحساس الأجيال الجديدة بمسؤوليتها تجاه حماية تراث وطنها وصونه.

وفي هذا السياق .. نظمت إدارة السياحة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ندوة توعوية بمدرسة "بنى أحمد الثانوية المشتركة"، استهدفت تنمية الوعي الأثري والسياحي لدى الطلاب، والتعريف بالمقومات التاريخية والحضارية التي تتميز بها محافظة المنيا، وما تضمه من مواقع أثرية تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور.

وتناولت الندوة أهمية الآثار باعتبارها ثروة قومية وإرثًا حضاريًا وإنسانيًا، إلى جانب التعريف بالمقومات السياحية والأثرية للمحافظة، ودور الطلاب في الحفاظ عليها والتعريف بها.

وأوضح المحافظ، أن نشر الثقافة السياحية والأثرية داخل المدارس يمثل أحد مسارات بناء الوعي الوطني، ويسهم في إعداد جيل يدرك قيمة تاريخ بلاده ويفخر بحضارتها، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الفعاليات وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الآثار للأجيال المقبلة.



