تلقى نادي بايرن ميونخ ضربة قوية بعد خضوع مهاجمه الإنجليزي هاري كين لعملية جراحية ناجحة، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كولن في الدوري الألماني، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة من رحلة التعافي والعودة إلى الملاعب.

وأعلن النادي البافاري، عبر حسابه الرسمي، أن كين خضع للجراحة مساء أمس، بعد إصابته بتمزق في أربطة مفصل الكاحل الأيسر، مؤكدًا أن المهاجم الإنجليزي سيبدأ برنامجه التأهيلي اعتبارًا من اليوم، السبت، مع توجيه رسالة دعم له وتمنيات بالشفاء العاجل.

وتعود الإصابة إلى مواجهة بايرن ميونخ وكولن، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البوندسليجا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما تعرض كين لتدخل قوي خلال أحداث الشوط الأول، لم يتمكن على إثره من استكمال اللقاء.

واضطر المهاجم الإنجليزي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 20، ليشارك توم بيشوف بدلًا منه، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، وفقًا لما أعلنه النادي.

وتمثل إصابة كين خسارة كبيرة للفريق البافاري، خاصة أنه أحد أبرز عناصره الهجومية، ويعتمد عليه الجهاز الفني بصورة أساسية في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق، ما يضع الفريق أمام تحدٍ صعب لتعويض غيابه خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية غياب كين لمدة تصل إلى 3 أشهر، في انتظار تطورات حالته خلال فترة التأهيل، بينما لم يحدد بايرن ميونخ حتى الآن موعدًا رسميًا لعودة مهاجمه إلى المشاركة في المباريات.