شن نادي الترجي الرياضي، حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة اليد، هجوماً عنيفاً على قرارات لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري التونسي، وذلك عقب إعلانها عقوبات قاسية بحق ثنائي الفريق أسامة البوغانمي وأصيل النملي، مساء أمس الجمعة.

كانت اللجنة قد استدعت اللاعبين للمثول أمامها يوم الخميس للاستماع إلى إفادتهما بخصوص اتهامات بترديد أهازيج تحمل عبارات عنصرية ومسيئة لنادي النجم الساحلي وأنصاره عقب قمة الفريقين السبت الماضي، لتقرر على إثر ذلك إيقاف البوغانمي والنملي لثلاث مباريات مع تغريمهما مالياً بثلاثة آلاف دينار تونسي.

ولم تتوقف القرارات التأديبية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل حرمان الترجي من جماهيره لثلاث مباريات قادمة وتغريمه خمسة آلاف دينار، مما أشعل فتيل الغضب داخل أروقة النادي العاصمي الذي وصف مسؤولو هذه العقوبات بالمجحفة والممنهجة لضرب استقرار الفريق وتجريده من سلاحه الجماهيري.

وبعد ساعات قليلة من صدور القرارات، أصدر الترجي بياناً نارياً اتهم فيه لجنة الانضباط بتعمد استهداف النادي، وجاء فيه: «بكثير من الاستغراب تلقت إدارة الترجي القرار الصادر عن مكتب رابطة كرة اليد في خصوص جلسة التأديب التي حضرها لاعبا الفريق، فمنذ نهاية المقابلة، آثرت إدارة الترجي الصمت، وعدم الخوض في مسألة رصدتها عشرات عدسات الكاميرا، وعاينها الجمهور الرياضي».

وأضاف البيان موضحاً خلفية التزام النادي بالهدوء في الفترة الماضية: «رغم بلاغ جمعية النجم الساحلي وما تضمّنه من إساءة إلى لاعبينا ورئيس الفرع على الميدان، واتهامهم والتحريض عليهم، التزمت إدارة الترجي الصمت أمام حملات التجييش، واستمر هذا الصمت رغم وصول المغالطات إلى قبة مجلس نواب الشعب».