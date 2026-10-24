بركلات الجزاء ..الترجي يحسم تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على حساب السويحلي

حجز الترجي التونسي مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، بعدما تفوق على السويحلي الليبي بركلات الترجيح، في مواجهة إياب الدور التمهيدي الثاني التي أقيمت اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

نجح الترجي في تحقيق الفوز بهدف دون رد خلال الوقت الأصلي للمباراة، بعدما سجل هدفًا مبكرًا في الشوط الأول، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز السويحلي بالنتيجة نفسها في ملعب مصراتة بليبيا.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، والتي ابتسمت للفريق التونسي بفضل تألق حارسه بشير بن سعيد، الذي تصدى لثلاث ركلات، ليقود فريقه إلى حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

