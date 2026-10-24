تشكيل الترجي التونسي ضد السويحلي الليبي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره السويحلي الليبي، مساء اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، على ملعب حمادي العقربي برادس، في مواجهة حاسمة ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتطلع الفريق التونسي إلى تعويض نتيجة الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

تشكيل الترجي أمام السويحلي

وبحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام تونسية، من المنتظر أن يعتمد الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني للترجي، على التشكيل التالي في مواجهة السويحلي الليبي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد دراغر، نضال العيفي، حمزة الجلاصي، رائد الشيخاوي.

خط الوسط: إبراهيم كوناتي، كاستيو، محمد الحاج محمود، كارلوس ريبيرو، عماد فراج.

خط الهجوم: حازم المستوري.

ويدخل الترجي المواجهة بشعار الفوز بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل المباشر إلى دور المجموعات، بينما يمنحه الانتصار بفارق هدف واحد فرصة تمديد المواجهة إلى الأشواط الإضافية، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل في مجموع المباراتين.

في المقابل، يخوض السويحلي اللقاء بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب، إذ يكفيه التعادل لحسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، ما يزيد من صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض.

ويأمل الترجي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النتيجة المطلوبة، وتجاوز عقبة السويحلي، بينما يسعى الفريق الليبي للحفاظ على أفضليته والخروج بنتيجة تمنحه بطاقة العبور إلى دور المجموعات، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لطموحات الفريقين القارية.