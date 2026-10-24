زد يخسر من عزام التنزاني 1-0 ويودع الكونفدرالية من دور الـ32

ودع فريق زد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمةمن عزام التنزانى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت فى تنزانيا، فى إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-1.

وحاول زد السيطرة علي اللقاء وشن الهجمات ولكن قابله الفريق التنزاني بعدة هجمات خطيرة.

وفي الشوط الثاني، خطف صاحب الأرض الأسبقية بعدما سجل ايدي سليماني نادو هدف التقدم في الدقيقة 64.

وحاول زد تصحيح الوضع وإدراك التعادل من أجل اصعود لدور المجموعات ولكن دون تحقيق أي آهداف

وخاض زد اللقاء بتشكيل مكون من :-

ـ حراسة المرمى: علي لطفي

ـ الدفاع: طارق علاء – عبد الله بكري – محمد ربيعة – سامح إبراهيم

ـ الوسط: محمود العربي “أوكا” – موسى محمد – محمود نبيل

ـ الهجوم: أحمد عادل – أحمد عاطف – مصطفى سعد.



