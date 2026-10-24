نجم زد: زيكو مفاجأة الكرة المصرية.. وهدفي الانضمام لأحد الثلاثي الكبار

قال أحمد الصغيري لاعب نادي زد إف سي الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن نادي زد نادي كبير ومستقر وهو هدف لأي لاعب خارج الأندية الكبيرة، مؤكدًا: أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لكني حاليًا مرتاح في زد وأعيش أفضل أيام مسيرتي الكروية، وهدفي إن شاء الله الانتقال لأحد الأندية الكبيرة والانضمام لمنتخب مصر.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سعيد بتجارب زملائي السابقين في الأندية الكبيرة، زيكو والعش ومحمد إسماعيل ومحمود صابر، وأتمنى لهم التوفيق، هناك لاعبين "جامدين" حتى ولو لم يلعبوا للثلاثي الكبار، لكن هؤلاء لعبوا وأجادوا وتألقوا وزد كان محطة مهمة لتواجدهم مع الكبار وبالفعل تواجدوا وتألقوا، كلهم نجوم كبار وأتمنى لهم التوفيق.

وأضاف لاعب فاركو السابق: زيكو هو المفاجأة، مع المنتخب أصبح حديث العالم، مصر كلها مبسوطة لتألقه، فرحان لكل خطوة هو وصل لها، ولما يسجل هدف بكون مبسوط جدًا، أتمنى التوفيق لكل اللاعبين وإنهم يكرروا ما فعله زيكو ويكسروا الدنيا.

وأردف: لم أتوقع تألق زيكو مع منتخب مصر في كأس العالم بالشكل الذي حدث، توقعت حدوث شيء لأنه مجتهد ودائمًا يريد عمل شيء، بالتالي ربنا كرمه بزيادة، وحزنت لقرار إيقافه، وأراه ظالمًا له، وواثق في تعويض ربنا له وإنه سيكمل ما بدأه مع منتخب مصر.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: منتخب مصر قدم مستويات كبيرة في بطولة كأس العالم، وخرجنا بالظلم، أعتقد كنا قريبين من الوصول لنقطة أبعد مما تحقق، لكن أيضًا ما تحقق إنجاز كبير، كلمة السر فيه كابتن حسام حسن ولاعبي المنتخب بقيادة الأسطورة محمد صلاح، وربنا يكرمهم ويكملوا على كده.