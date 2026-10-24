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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقدة تشيلسي تطارد عمر مرموش.. هل يكسرها في ديربي لندن؟

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق الكرة المصرية ظهور النجم عمر مرموش مع توتنهام هوتسبير أمام تشيلسي في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تساؤلات حول قدرة الفرعون المصري على مواصلة التألق وإضافة هدف جديد إلى رصيده بقميص الفريق اللندني.

ويحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ستامفورد بريدج في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين خاصة مع رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش يبحث عن هدف مع توتنهام

يدخل عمر مرموش مواجهة تشيلسي بطموحات كبيرة بعدما افتتح سجله التهديفي بقميص توتنهام خلال مواجهة كوفنتري سيتي التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1 ليبدأ رحلة البحث عن المزيد من الأهداف في الملاعب الإنجليزية.

وحقق توتنهام هوتسبير فوزا ثمينا على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قلب تأخره في النتيجة إلى انتصار منح الفريق ثلاث نقاط مهمة.

وبدأ توتنهام المباراة بقوة ونجح جيمس ماديسون في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 14، ليمنح فريقه الأفضلية مبكرا قبل أن يتمكن جاك رودوني من إعادة كوفنتري سيتي إلى اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 49.

وجاء الرد من جانب توتنهام عن طريق عمر مرموش الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليعيد التقدم إلى فريقه ويوقع على أول أهدافه بقميص النادي اللندني، في لحظة مهمة على المستوى الشخصي قبل أن يختتم بن ديفيز الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليحسم انتصار السبيرز.

ويأمل مرموش في استغلال الفرصة أمام تشيلسي لتأكيد قدراته الهجومية خاصة أن مباريات الديربي تمثل اختبارا حقيقيا للاعبين وتمنح أصحاب البصمات الحاسمة مكانة خاصة لدى الجماهير.

هل يكسر مرموش عقدة تشيلسي؟

تكتسب مواجهة اليوم أهمية خاصة لعمر مرموش الذي يبحث عن أول أهدافه أمام تشيلسي بعدما سبق له مواجهة الفريق اللندني مرتين دون أن يتمكن من التسجيل أو صناعة الأهداف.

ويعول مرموش على سرعته وتحركاته الهجومية وقدرته على استغلال المساحات خلف المدافعين من أجل تشكيل خطورة على مرمى تشيلسي والمساهمة في قيادة توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وتبقى الأنظار مسلطة على النجم المصري لمعرفة ما إذا كان سينجح في مواصلة انطلاقته التهديفية وتقليص الفارق مع حسام غالي في قائمة هدافي المصريين مع توتنهام أم يؤجل إضافة هدف جديد إلى مواجهة مقبلة.

عمر مرموش توتنهام هوتسبير تشيلسي الدوري الإنجليزي

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