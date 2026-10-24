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رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

رغم رحيله عن ليفربول الإنجليزي، وانتقاله إلى طرابزون سبور التركي، لا يزال النجم المصري محمد صلاح، يحتفظ بمكانة استثنائية في تاريخ الريدز بعدما كشفت إحصائية حديثة عن تصدره قائمة أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا ، خلال القرن الحادي والعشرين متفوقا بفارق كبير على مجموعة من أبرز نجوم النادي عبر السنوات الماضية.

وبحسب الأرقام التي نشرها حساب "PopFoot" المتخصص في الإحصائيات عبر منصة "إكس"، نجح محمد صلاح في تسجيل 47 هدفًا بقميص ليفربول خلال 83 مباراة بالبطولة الأوروبية بمتوسط 0.57 هدف في المباراة، ليواصل فرض اسمه بين أبرز الهدافين في تاريخ النادي القاري.

محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو وجيرارد

وكشفت الإحصائية عن الفارق الكبير بين محمد صلاح وأقرب منافسيه، إذ جاء السنغالي ساديو ماني في الوصافة بعدما أحرز 24 هدفا خلال 55 مباراة بينما احتل البرازيلي روبرتو فيرمينو المركز الثالث برصيد 22 هدفا في 57 مواجهة.

وتراجع أسطورة ليفربول وقائده السابق ستيفن جيرارد، إلى المركز الرابع برصيد 21 هدفًا خلال 73 مباراة فيما أكمل الإسباني لويس جارسيا المراكز الخمسة الأولى بتسجيله 10 أهداف في 24 لقاء.

ترتيب أفضل 10 هدافين لليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال القرن الـ21

محمد صلاح: 47 هدفا في 83 مباراة.

ساديو ماني: 24 هدفا في 55 مباراة.

روبرتو فيرمينو: 22 هدفا في 57 مباراة.

ستيفن جيرارد: 21 هدفا في 73 مباراة.

لويس جارسيا: 10 أهداف في 24 مباراة.

بيتر كراوتش: 9 أهداف في 25 مباراة.

ديرك كويت: 9 أهداف في 37 مباراة.

فرناندو توريس: 8 أهداف في 21 مباراة.

أليكسيس ماك أليستر: 8 أهداف في 23 مباراة.

دومينيك سوبوسلاي: 7 أهداف في 22 مباراة.

وتعكس هذه الأرقام حجم البصمة التي تركها محمد صلاح في مسيرة ليفربول الأوروبية بعدما نجح في تسجيل ما يقرب من ضعف أهداف أقرب ملاحقيه ساديو ماني ليبقى النجم المصري صاحب الرقم الأبرز في القائمة رغم انتهاء رحلته مع النادي الإنجليزي وخوضه تجربة جديدة في الملاعب التركية.

ترتيب أفضل 10 هدافين لليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ساديو ماني روبرتو فيرمينو ستيفن جيرارد لويس جارسيا

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