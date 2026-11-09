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منافس الزمالك بدوري الأبطال.. حرب البيانات تشتعل بين الإفريقي والترجي التونسي
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منافس الزمالك بدوري الأبطال.. حرب البيانات تشتعل بين الإفريقي والترجي التونسي

الأفريقي التونسي
الأفريقي التونسي
إسراء أشرف

تصاعدت حدة الخلاف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحولت أزمة التحكيم في الكرة التونسية إلى سجال علني بين الناديين، عبر سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت انتقادات متبادلة واتهامات بشأن نزاهة المنافسة واستقلالية العمل الإعلامي.

منافس الزمالك بدوري الأبطال.. حرب البيانات تشتعل بين الإفريقي والترجي التونسي

وتكتسب الأزمة اهتمامًا إضافيًا من الجماهير المصرية، بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027 النادي الإفريقي في المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك، ومولودية الجزائر، ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يلعب الترجي في المجموعة الأولى.

بداية الأزمة.. الإفريقي يحتج على التحكيم

بدأ النادي الإفريقي تصعيده بإصدار بيان احتجاجي يوم 5 نوفمبر، أعرب خلاله عن استيائه من تكرار الأخطاء التحكيمية، خاصة القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، معتبرًا أنها أضرت بنتائج الفريق وموقفه في سباق الدوري التونسي.

وطالب النادي الاتحاد التونسي لكرة القدم وإدارة التحكيم بتقديم توضيحات بشأن القرارات المثيرة للجدل، إلى جانب نشر قائمة الحكام الذين اجتازوا الاختبارات الفنية والبدنية وأصبحوا مؤهلين لإدارة مباريات الدوري، مع ضرورة مراجعة الشكاوى السابقة ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء.

الإفريقي يصعد.. والترجي يدخل على خط الأزمة

وفي 8 نوفمبر، أصدر النادي الإفريقي بيانًا جديدًا انتقد خلاله استمرار الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى أن احتجاجاته السابقة لم تؤد إلى أي تغيير ملموس، كما أثار تساؤلات بشأن ما اعتبره تفاوتًا في التعامل مع الأندية المختلفة داخل المسابقة.

وتطرق البيان إلى مواقف الترجي المتكررة من بعض الملفات التحكيمية، معتبرًا أن الضغوط والتدخلات قد تؤثر في استقلالية الحكام وتكافؤ الفرص بين الفرق، قبل أن يطالب الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لحماية نزاهة المنافسة.

وجاء موقف الإفريقي بعد رد من الترجي التونسي، الذي عبّر عن استيائه من الزج باسمه في الأزمة، واعتبر أن خطاب منافسه تضمن اتهامات وإيحاءات غير مقبولة، كما أعاد فتح ملفات تحكيمية سابقة مرتبطة باستخدام تقنية VAR خلال الموسم الماضي.

ولم يقتصر رد الترجي على الجانب التحكيمي، بل تطرق إلى مسائل مالية وتدخلات مؤسسية أثار بشأنها تساؤلات، كما رفض ما اعتبره اتهامات تمس سمعة النادي، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إليه أو ينشر معلومات يراها غير صحيحة.

بيان جديد من الإفريقي.. والدفاع عن لقب الدوري

ولم يتأخر رد النادي الإفريقي، إذ أصدر بيانًا جديدًا انتقد فيه موقف الترجي، متهمًا إياه بالابتعاد عن جوهر الأزمة وتجنب الرد الموضوعي على النقاط التي أثارها.

كما انتقد النادي تحرك بعض وسائل الإعلام والصفحات للدفاع عن طرف بعينه ومهاجمة موقفه، داعيًا الهياكل المهنية الممثلة للصحفيين إلى التدخل والتحقق من هذه الممارسات، حفاظًا على استقلالية العمل الإعلامي وأخلاقياته.

وعلى المستوى الرياضي، دافع الإفريقي عن شرعية تتويجه بلقب الدوري التونسي في الموسم الماضي، رافضًا محاولات التشكيك في إنجازه، ومؤكدًا أن البطولة حُسمت داخل الملعب واستحقها الفريق عن جدارة.

واختتم النادي موقفه بمطالبة السلطات الرياضية والهياكل الرسمية بتحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد لما وصفه بالتجاوزات والأخطاء التحكيمية التي تمس حقوقه ونزاهة المنافسة.

الاتحاد التونسي يتدخل.. دعوة إلى التهدئة

ومع تصاعد تبادل البيانات، دعا الاتحاد التونسي لكرة القدم الأندية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والتعامل مع الخلافات عبر القنوات والهياكل الرياضية الرسمية، بدلًا من مواصلة التصعيد عبر التصريحات والبيانات الإعلامية.

وشدد الاتحاد على حق الأندية في الدفاع عن مصالحها والتعبير عن مواقفها، مع ضرورة احترام اللوائح وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر داخل الوسط الرياضي.

وبين تمسك الإفريقي بالدفاع عن حقوقه ورفض الترجي للاتهامات الموجهة إليه، لا تزال الأزمة مفتوحة على مزيد من التطورات، في وقت يستعد فيه النادي الإفريقي لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث ينتظره اختبار قوي أمام الزمالك ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز في المجموعة الثانية.

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