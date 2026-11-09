بعد السماح لـ126 مواطنا.. شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

يتساءل العديد من المواطنين ، عن شروط التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية ، وذلك بعد إعلان قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 126 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.



في هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حملت أرقام 1711 و1712 و1713 و1714 و1715 و1716 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منح الإذن ل126 مواطنا مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.



وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

ونستعرض في السطور التالية شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية والإجراءات القانونية المطلوبة.

طبقا لنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية ، لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.



ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.



وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.



أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.