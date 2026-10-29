إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن ببني سويف لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 82 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــرر:

(المــادة الأولى) إسقاط الجنسية المصرية عن محمد وديع عبد الحميد أسعد - من مواليد بنى سويف بتاريخ 10/9/2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

(المــادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ (الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م).