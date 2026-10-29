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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص - ناصر منسي يقترب من قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

ناصر منسي
ناصر منسي
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية الجهاز الفني لفريق بقيادة معتمد جمال إعادة ناصر منسي مهاجم الأبيض لقائمة مباراة وادي دجلة في بطولة كأس عاصمة مصر بعد انتهاء أزمته مع المدرب.

وأوضح المصدر أن معتمد جمال يدرس بشدة مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول منهم ناصر منسي على عكس أول مباراة التي شارك فيها قوام مكون من الناشئين.

وأضاف : أن النية تتجه لمنح كل اللاعبين فرصة للمشاركة خلال المباريات القادمة للحفاظ على استعدادتهم وجاهزيتهم الفنية للمباريات الصعبة في الدوري ودوري أبطال افريقيا

وكان ناصر منسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة 

يواجه نادي الزمالك منافسه وادي دجلة، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.

وسقط الزمالك أمام نظيره زد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء،ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس الرابطة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتواجد الفارس الأبيض في المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتي تضم إلى جانبه أندية زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

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