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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: أرفض تجميد ناصر منسي.. والزمالك قادر على التأهل من مجموعته في دوري الأبطال

ناصر منسي
ناصر منسي
عبدالله هشام

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم، بحاجة إلى استعادة خدمات ناصر منسي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يرفض تجميد اللاعب.

وقال عفت نصار، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: “الزمالك بحاجة إلى عودة ناصر منسي فنياً، وكان يجب الاكتفاء بمعاقبته مالياً عما بدر منه خلال مواجهة الذهاب أمام الجيش البولندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصةً أن قرار التجميد لن يفيد أيا من الطرفين”.

وتابع: “قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أوقعت الزمالك في مجموعة متوازنة رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي، والزمالك قادر على التأهل إلى الدور ربع النهائي وتجاوز دور المجموعات على أقل تقدير كوصيف للمجموعة، وترتيب المباريات في المجموعة سيلعب دوراً كبيراً في تأهل الأبيض”.

 

مباراة الزمالك والمقاولون

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مثيراً على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب محمد حمد في تسجيل الهدف الأول للزمالك مع مطلع الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 46.

بينما عاد فريق المقاولون العرب لأجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب عمر جابر بالخطأ في مرماه إثر تسديدة قوية من محمد عبد الناصر.

وفي الدقيقة 88، تمكن المحترف شيكو بانزا من خطف هدف الفوز للزمالك بتسديدة قوية سكنت شباك المنافس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

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