بعد خطف 3 نقاط من المقاولون.. إبراهيم عبد الجواد: الزمالك فيه سر عجيب.. والمعجزة مستمرة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب فوزه الثمين على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء تمثل العنصر الأهم في مسيرة الفريق.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، تعليقًا على فوز الزمالك: «الزمالك فيه سر عجيب، معجزة السنة اللي فاتت مكملة السنادي، والجمهور هو رقم 1».

وجاءت تصريحات الإعلامي عقب نجاح الزمالك في حصد ثلاث نقاط مهمة أمام المقاولون العرب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن الفريق الأبيض من حسم اللقاء لصالحه بهدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي.

وافتتح محمد حمد التسجيل للزمالك في الدقيقة 46، مع بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح المقاولون العرب في إدراك التعادل بالدقيقة 57 عن طريق محمد عبد الناصر، مستفيدًا من خطأ عمر جابر، مدافع الفريق الأبيض، في مرماه.

واستمرت محاولات الفريقين لحسم المباراة، حتى نجح الأنجولي شيكو بانزا في تسجيل هدف الفوز للزمالك بالدقيقة 88، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

ويمنح هذا الانتصار الزمالك دفعة معنوية مهمة خلال مشواره في الدوري، في ظل سعي الفريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة جدول الترتيب، وسط دعم جماهيري يراهن عليه الفريق في مواصلة مسيرته خلال الموسم الحالي.

