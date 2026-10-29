إصابة 4 أشخاص في انفجار أنبوب غاز بمصنع بالعاشر من رمضان

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى إثر نشوب حريق نتيجة انفجار انبوب غاز بهنجر خاص بالطوب الصخري والبلاستيك مصنع بمنطقة جمعية المهندسين العرب بوابه 2 بطريق بلبيس السلام وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 4 أشخاص مصابين بحروق من الدرجة الأولى إثر وقوع حريق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حريق نتيجة انفجار انبوب غاز بهنجر خاص بالطوب الصخري والبلاستيك مصنع بمنطقة جمعية المهندسين العرب بوابه 2 بطريق بلبيس السلام وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.