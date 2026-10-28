محافظ الشرقية يفتتح معرضي أيادي مصر للحرف اليدوية والفنون التشكيلية

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معرض «أيادي مصر الشرقية» للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الفنون التشكيلية المُقام بالتعاون مع مؤسسة «الفن والحياة».

وذلك بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، على هامش افتتاح فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ30، والذي تنظمه المحافظة خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وتحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والزراعة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 20 محافظة من محافظات الجمهورية، لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية، التي تعكس أصالة الهوية المصرية وتنوعها الثقافي، وتشمل التطريز السيناوي والخزف والفخار والشموع والسجاد اليدوي، إلى جانب جناح محافظة الشرقية، المقام بالتعاون مع وحدة «أيادي مصر الشرقية» والأسر المنتجة، والذي يضم 11 عارضًا يقدمون منتجات متنوعة تشمل مشغولات الريزن، ومشغولات نواة البلح، والبورسلين، والإكسسوارات، والكروشيه، والمشغولات الخشبية.

أكد المحافظ أن هذه المعارض تمثل فرصة مهمة لدعم أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة، والترويج للمنتج المصري، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات، بما يسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، وتحقيق مصدر دخل مستدام يدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه أجنحة المعرض، مشيدًا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، وما تعكسه من مهارة وإبداع وثراء للتراث المصري، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم الحرفيين والمنتجين، وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى أسواق جديدة.

كما تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية، المقام بالتعاون مع مؤسسة «الفن والحياة»، بمشاركة 20 فنانًا تشكيليًا من مختلف محافظات الجمهورية، والذي يضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية التي تجسد جمال الخيل العربي الأصيل، وتعبر عن مكانته التراثية والثقافية، وقد نالت إعجاب الحضور.

كما توجه المحافظ ومرافقوه لتفقد جناح المستشفى العسكري، وجناح الطب البيطري، وجناح جامعة الزقازيق، مشيدًا بالمستوى المتميز للخدمات والتجهيزات المقدمة، والدور الذي تقوم به الجهات المشاركة في دعم الثروة الحيوانية، والارتقاء بمستوى الرعاية البيطرية، بما يسهم في الحفاظ على الخيول العربية الأصيلة وتحسين الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

كما شملت الجولة التفقدية أجنحة المنتجات والخدمات المرتبطة برياضة الفروسية، والتي تضم إكسسوارات وسروج الخيول العربية والأعلاف، إلى جانب أجنحة الخدمات والتجهيزات المخصصة لتقديم الدعم اللازم للخيول المشاركة في فعاليات المهرجان على مدار أيامه.

شارك في الافتتاح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والمهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ ، وبلال حبش نائب محافظة بني سويف، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء طيار ا.ح/ وليد عبد السلام نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجويه، والعميد ا.ح أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة السابق.

كما شارك الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة نجلاء رضوان، المدير الفني للبطولة ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء طبيب بيطري أحمد محمد الشاذلي، مدير عام الهيئة الزراعية المصرية والمشرف على محطة الزهراء، والعميد محمد طلعت المصري، مستشار الأكاديمية العسكرية للفروسية، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد عناني، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، والمهندس عادل إسماعيل، رئيس نادي الصفوة، والدكتور عبد الله مناع، عميد كلية علوم الرياضة.

هذا وقد شهدت الفعاليات أيضًا مشاركة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين، والسفراء وممثلي الوفود العربية، وملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، إلى جانب لفيف من الإعلاميين والصحفيين والمواطنين من أبناء المحافظة.