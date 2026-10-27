إعادة تعيين 1880 من العاملين بالتعليم في الشرقية.. وقرار بصرف بدل الاعتماد

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ( ١٨٥٠ ) لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تعيين عدد (۱۸۸۰ ) من العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة والذين استوفوا متطلبات إعادة التعيين وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٧م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/١٦٥ بشأن منحهم شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين وذلك في وظيفة معلم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات على الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما ينص القرارعلى صرف بدل الإعتماد المقرر قانوناً للسادة المعاد تعيينهم وذلك اعتبارا من الشهر التالي لصدور هذا القرار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

جاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ١٩٧٩/٤٣ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱م المعدل بالقوانين أرقام ۱۹۸ لسنة ٢٠٠٨ م ، ٩٣ لسنة ٢٠١٢م ، ١٦ لسنة ٢٠١٩ م ، ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠م ، ١٥ لسنة ٢٠٢٤ ، ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ م ، وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م بشأن أعمال الخدمة الدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٨م بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه وتعديلاته ، وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤م بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة ، وعلى كتاب وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، ومذكرة مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ومذكرة مديرية التنظيم والإدارة في هذا الشأن.