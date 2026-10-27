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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير مشاريع تمكين اقتصادي لـ 298 أسرة بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكدت الدكتورة انجي حسن عبدالرحيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه في إطار جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، في تسليم عدد(298) كشكاً لأهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوفير مصدر رزق دائم ومستدام لهم.

أضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية تتعاون وتتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم لم يقتصر على تسليم جسم الكشك فقط، بل شمل تجهيزه بالكامل بالأجهزة؛ حيث تم تسليم ثلاجة وتوصيل كافة المرافق والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم بضائع أولية لضمان بدء المشروع فوراً وتوفير دخل دائم للأسر المستفيدة.

وأضاف «شعبان» أن اختيار الحالات المستحقة يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة وبالتنسيق التام مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، وأصحاب العجز، والأسر الأولى بالرعاية، لتحويلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على النفس.

والجدير بالذكر أن لجمعية الأورمان تدخلات تنموية وإنسانية متعددة في محافظة الشرقية لا تقتصر على تقديم المشروعات الصغيرة، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل وإعمار المنازل المتهالكة، وتوزيع المساعدات الموسمية والغذائية، وتقديم الخدمات الطبية وإجراء عمليات القلب والعيون لغيرالقادرين.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي احتياجات المواطنين الأسر الأولى بالرعاية

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