8142 مواطنا استفادوا من القوافل الطبية المجانية بالشرقية خلال أكتوبر

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وتنظيم القوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة مؤكدًا أهمية هذه الجهود في توفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ استمرار دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى مستحقيها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية نظمت بالتعاون مع البنك التجاري الدولي ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية والاتحاد النوعي لهيئات وجمعيات الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة بالشرقية 6 قوافل طبية مجانية بمركزي منيا القمح والإبراهيمية على مدار شهر أكتوبر الجاري.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القوافل قدمت خدماتها في عدد من التخصصات الطبية شملت الرمد والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة إلى جانب توفير المعامل والصيدليات والخدمات التوعوية للمواطنين.

وأوضح أن القافلة الطبية التي نُظمت بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح يوم 9 أكتوبر شهدت توقيع الكشف الطبي على 1051 حالة وتحويل 20 حالة لإجراء عمليات جراحية فيما احتاجت 31 حالة إلى نظارات طبية.

وفي قرية بيشة عامر بمركز منيا القمح يوم 10 أكتوبر تم توقيع الكشف الطبي على 1356 حالة وتحويل 18 حالة لإجراء عمليات جراحية بينما احتاجت 11 حالة إلى نظارات طبية.

كما شهدت قرية ميت سهيل يوم 16 أكتوبر توقيع الكشف الطبي على 1171 حالة وتحويل 20 حالة لإجراء عمليات جراحية واحتياج 25 حالة إلى نظارات طبية.

وفي قرية المحمدية بمركز منيا القمح يوم 17 أكتوبر قدمت القافلة خدماتها إلى 1823 حالة وتم تحويل 17 حالة لإجراء عمليات جراحية فيما احتاجت 35 حالة إلى نظارات طبية.

وامتدت القوافل إلى مركز الإبراهيمية حيث شهدت قرية الحلوات يوم 23 أكتوبر توقيع الكشف الطبي على 1004 حالات وتحويل 7 حالات لإجراء عمليات جراحية واحتياج 45 حالة إلى نظارات طبية.

واختُتمت القوافل بقرية كفور نجم يوم 24 أكتوبر حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1737 حالة وتحويل 12 حالة لإجراء عمليات جراحية فيما احتاجت 13 حالة إلى نظارات طبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية الست بلغ 8142 مواطنًا بمركزي منيا القمح والإبراهيمية على مدار ستة أيام فيما تم تحويل 94 حالة لإجراء عمليات جراحية وتحديد احتياج 160 حالة إلى نظارات طبية.

وتأتي هذه القوافل في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصحي لتوفير الخدمات الطبية المجانية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتيسير حصول المواطنين على الكشف والعلاج دون تحمل أعباء الانتقال إلى المنشآت الطبية البعيدة.