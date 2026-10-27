حياة كريمة توزع 5 آلاف صندوق حماية مجتمعية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير أوجه الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بجهود مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، أن المؤسسة قامت أمس بتوزيع أكثر من 5000 صندوق حماية مجتمعية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه.

وقال منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية إن توزيع صناديق الحماية المجتمعية يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.