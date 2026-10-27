ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية «Aroya» وعلى متنها 2137 شخصًا

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، السفينة السياحية السعودية «Aroya»، وعلى متنها 1102 سائح و1035 فردًا من طاقم السفينة، بإجمالي 2137 شخصًا، في زيارة جديدة ضمن رحلاتها بالبحر المتوسط خلال موسم 2026، بما يعزز حركة السياحة البحرية الوافدة إلى المدينة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الدولة لتنشيط السياحة البحرية وتعزيز التعاون بين الجهات المصرية وشركة «كروز السعودية»، فضلًا عن دعم مكانة ميناء الإسكندرية كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقبال السفن السياحية الكبرى.

ووفرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التسهيلات اللازمة لاستقبال السفينة وإنهاء إجراءات الركاب، مع تقديم الدعم الفني والتشغيلي اللازم لضمان سلامة الملاحة البحرية وانسيابية الحركة، من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد والمتابعة عبر برج الإرشاد الراداري.

وكان ميناء الإسكندرية قد شهد، الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، حفل إطلاق موسم رحلات السفينة «Aroya» بالبحر المتوسط لعام 2026، بحضور قيادات وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية وقطاع النقل البحري واللوجستيات والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى جانب سفيري السعودية وتركيا لدى مصر، وقنصل عام تركيا بالإسكندرية، وممثلي شركة «كروز السعودية» وعدد من الجهات المعنية بالسياحة.

وسلطت الفعالية الضوء على السفينة باعتبارها تجربة عربية في مجال الرحلات البحرية السياحية، ودورها في تعزيز الربط السياحي بين موانئ المنطقة، إلى جانب التعاون بين الجهات المصرية المعنية وشركة «كروز السعودية» وتوكيل «رابسودي للملاحة» لتيسير تشغيل السفينة وتنظيم رحلاتها.

كما تضمنت الفعالية جولة تعريفية على متن السفينة للاطلاع على مرافقها الفندقية والترفيهية والخدمات المقدمة للركاب، فيما أعلن مسؤولو الشركة التوجه نحو التوسع في نشاط الرحلات السياحية البحرية، من خلال التخطيط لإضافة سفينة جديدة إلى أسطولها خلال الفترة المقبلة.

وتعكس الزيارة المتواصلة للسفينة «Aroya» إلى ميناء الإسكندرية أهمية التعاون المصري السعودي في دعم سياحة الكروز، والاستفادة من حركة السفن السياحية في تنشيط السياحة الوافدة وزيادة العائد الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز موقع الميناء على خريطة الرحلات البحرية بالبحر المتوسط.