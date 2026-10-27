دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،منذ قليل ،أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد غرف الطابق الثالث بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بقرية موشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية ، عقب انتهاء اليوم الدراسى ،مما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة دون أية إصابات .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،قد تلقى إخطارا من إدارة الأمن بالمديرية يفيد حدوث حريق محدود بأحد غرف الطابق الثالث بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بموشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية ،وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية والاطفاء ،وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات بشرية، والسيطرة على الموقف .

وأشار وكيل الوزارة ،إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط ،تم تفقد موقع الحريق ومتابعة تحقيقات النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ من يلزم من إجراءات قانونية ومتابعة سلامة المبنى والغرف بالمدرسة ، لضمان انتظام العملية التعليمية غدا الأربعاء .