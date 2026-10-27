محافظ أسيوط: ندوة إرشادية ببني غالب لتعريف صغار المربين بدراسات الجدوى لمشروعات تسمين العجول متناهية الصغر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف برامج الإرشاد الزراعي والدعم الفني الموجهة للمزارعين وصغار المربين، بما يسهم في نشر الوعي بأسس إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، وتحسين دخول الأسر الريفية، في إطار المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، شاركت في تنفيذ أحد أنشطة الدعم الفني ضمن مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر «ستار – الإيفاد»، من خلال تنظيم ندوة إرشادية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، تناولت دراسة جدوى إقامة مشروع متناهي الصغر لتربية وتسمين العجول، بمشاركة عدد من القيادات والمهندسين الزراعيين والمتخصصين.

وأضاف أن الندوة شهدت حضور المهندس علي أحمد هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد علي محمد علي، مهندس بإدارة الإرشاد الزراعي، ومحمد مبارك قطب، محاسب، والمهندس محمد حسانين، مدير إدارة أسيوط الزراعية، فيما حاضر خلالها الدكتور صلاح بدران، الطبيب البيطري بمعهد صحة الحيوان، مستعرضًا فرص دعم المشروعات الصغيرة ونظم الإقراض المتاحة، إلى جانب عرض دراسة جدوى تفصيلية لمشروع تربية وتسمين 10 عجول، شملت تكاليف الشراء والتشغيل والتحصينات، والإيرادات والأرباح المتوقعة، وأهم الاشتراطات الفنية اللازمة لنجاح المشروع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الندوة تضمنت تقديم إرشادات متخصصة بشأن أساليب تربية ورعاية الماشية والإدارة السليمة للمشروعات الحيوانية، مع الرد على استفسارات المشاركين، بما يساعد المزارعين وصغار المربين على تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم، واتخاذ قرارات مدروسة قبل البدء في التنفيذ، وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، شدد محافظ أسيوط على أهمية التوسع في زراعة محصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، داعيًا المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة، واستخدام التقاوي المنتقاة عالية الجودة، والاستفادة من الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.