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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يخلي إسطبل خيول غير مرخص بطريق القرى السياحية لمخالفته الاشتراطات البيئية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جاد الله

نفذ حي جنوب الغردقة ، حملة ميدانية أسفرت عن إخلاء إسطبل خيول غير مرخص بمحيط المنشآت السياحية بطريق القرى، لمخالفته الضوابط البيئية، وذلك في إطار جهود التصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة لإزالة المخالفات البيئية

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بشأن القضاء على المخالفات وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة.

وقاد التحرك أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، الذي كلف مساعد رئيس الحي، بالتنسيق مع قسمي التنظيم والبيئة، وبمشاركة شرطة المرافق، بمعاينة موقع الإسطبل وفحص التراخيص الخاصة به، والتأكد من مدى توافقه مع الاشتراطات البيئية.

إخلاء الإسطبل والتنبيه بالالتزام بالقانون

وأسفرت المعاينة عن إزالة المخالفة وإخلاء الإسطبل غير المرخص، مع التنبيه على المواطن بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ومراعاة الاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

حملات مستمرة لضبط المخالفات

وأكد أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمختلف أنواع المخالفات داخل نطاق الحي، سواء البيئية أو البنائية أو إشغالات الطرق أو التعديات على أراضي الدولة.

وأشار إلى مواصلة الحملات للتصدي للمخالفات وترسيخ الانضباط والنظام، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة ومناطقها المختلفة.

الغردقة البحر الأحمر حى جنوب مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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