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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأزمة المالية تؤخر تجديد عقود لاعبي الزمالك.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم عقد جلسات مع أي لاعب بالفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده حتى الآن، في ظل ارتباط عدد من الملفات المهمة بمستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «مصدر بالزمالك.. سبب عدم عقد جلسة مع أي لاعب للتجديد حتى الآن هو الأزمة المالية للنادي».

تأتي الأزمة المالية لتضع ملف تجديد عقود اللاعبين أمام تحديات، في ظل حاجة النادي إلى حسم مستقبل عناصر الفريق التي قد تنتهي عقودها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجنب الدخول في مفاوضات متأخرة قد تؤثر على استقراره.

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري والاستمرار في المنافسة على الصدارة، مستفيدًا من دفعة الفوز الأخير.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل شبكة قنوات أون سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن تتولى إذاعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، لاستعراض استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية للمواجهة.

نادي الزمالك لمواجهة المقاولون المقاولون العرب بطولة الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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