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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 بمشاركة الزمالك وبيراميدز

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
محمد سمير

تترقب جماهير الكرة المصرية والأفريقية قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، بعد اكتمال قائمة الأندية الـ16 المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني، بمشاركة الزمالك وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية في البطولة القارية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر إقامة مراسم القرعة غدًا الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة، لتوزيع الفرق المتأهلة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، في بداية مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

قائمة المتأهلين إلى دور المجموعات

وضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأسماء التالية:

1. الزمالك المصري.
2. بيراميدز المصري.
3. الهلال السوداني.
4. بترو أتلتيكو الأنجولي.
5. النادي الإفريقي التونسي.
6. كولومب سبورتيف الكونغولي.
7. الترجي التونسي.
8. نواذيبو الموريتاني.
9. حوريا الغيني.
10. المغرب الفاسي.
11. مولودية الجزائر.
12. أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
13. نهضة بركان المغربي.
14. سيمبا التنزاني.
15. ويليت الأنجولي.
16. يانج أفريكانز التنزاني.

ويترقب الزمالك وبيراميدز ما ستسفر عنه القرعة لتحديد منافسيهما في دور المجموعات، وسط تطلعات الفريقين لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب، في ظل وجود عدد من الأندية صاحبة الخبرات الأفريقية الكبيرة ضمن قائمة المتأهلين.

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