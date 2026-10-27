موعد مباراة منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج بعد الفوز على العراق

حسم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في قطر بعد الفوز على العراق.

ويواجه منتخب مصر ، المتأهل في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الاولى التي تضم الإمارات والصين والبحرين وعمان وقطر في دور نصف النهائي

وتختتم مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم الأربعاء 28 أكتوبر لتحديد المركزين الأول والثاني للتأهل لدور نصف النهائي وتقام المباراة في تمام الساعة الـ 7:15 بتوقيت القاهرة يوم الأحد 1 نوفمبر

فوز مصر على العراق

حقق منتخب مصر تحت 17 عامًا، فوزًا كبيرًا على نظيره العراقي بـ 5 أهداف دون رد، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج للناشئين، ليُنهي مشواره في هذا الدور بالعلامة الكاملة.

سجل خماسية المنتخب المصري كل من عبد العزيز سعيد، الذي أحرز هدفين، وزياد سعودي، وزياد موسى، وخالد مختار، ليؤكد ناشئو الفراعنة تفوقهم بأداء قوي ونتيجة عريضة أمام المنتخب العراقي.

وبهذا الانتصار، يختتم منتخب مصر دور المجموعات محققًا العلامة الكاملة، في تأكيد على جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في البطولة.