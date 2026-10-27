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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر للسباحة بالزعانف المشارك ببطولة العالم للجامعات

السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
محمد سمير

يستعد منتخب مصر للجامعات للسباحة بالزعانف للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بقائمة مكونة من 20 لاعب ولاعبة.

حيث جاءت قائمة اللاعبات كالتالي: ندى مجدي أبو مسلم، وملك شريف سعيد، وغادة محمد أحمد، وعلياء إيهاب عبد المنعم، ونهى محمد عبد الوهاب، ودارين فراس مصطفى، وشهد حسام جعفر، وجنى محمد فتحي، ولجين محمد شوقي، وجنى السيد عبد الحميد.

فيما تضم قائمة اللاعبين: محمود وليد علي، ومهاب إيهاب حلمي، وعنان مجدي توفيق، وأحمد هشام صفوت، وأحمد محمد أحمد علي، وسيف خالد سعد الدين، وياسين أحمد فرحات، وطارق حسن السيد، وأحمد محمد محمد عوض، وعمار أحمد عبد العزيز.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 20 دولة، هي: فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، اليابان، روسيا، فنزويلا، بولندا، سنغافورة، المجر، كولومبيا، ليتوانيا، التشيك، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، تايبيه الصينية، تونس ومصر.

وتمثل البطولة المحطة الثالثة في تاريخ بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، بعد نسختي إيطاليا عام 2022 وكولومبيا عام 2024، وتقام منافساتها بالمجمع الأوليمبي للسباحة بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS).

ويشارك في البطولة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، حيث يشهد يوم 27 أكتوبر الاجتماع الفني وحفل الافتتاح الرسمي، فيما تُقام المنافسات يومي 28 و29 أكتوبر، على أن يُختتم الحدث يوم 29 أكتوبر بتتويج الفائزين.

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