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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يعود إلى قائمة البرتغال في معسكر نوفمبر

رونالدو
رونالدو
علا محمد

كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي وقائد المنتخب البرتغالي، سوف يعود إلى قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولى القادمة بشهر نوفمبر المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ريكورد» البرتغالية،فإن القائمة الأولية لمنتخب البرتغال التي اختارها المدرب جورجي جيسوس، تضم رونالدو، وزملائه فى النصر السعودى جواو فيليكس وسامو كوستا، استعدادًا لمواجهتى ويلز والدنمارك، خلال شهر نوفمبر القادم.

وأوضحت أن الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب البرتغالي سوف يكون يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر القادم.

و يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الدنماركي يوم 14 نوفمبر المقبل، قبل لقاء ويلز في 17 من الشهر نفسه، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكانت اللجنة التأديبية بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد قررت ايقاف رونالدو 30 يوما وتغريمه مبلغ مالي قدره 225 يورو على خلفية مغادرته معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

تقارير صحفية كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي منتخب بلاده الاتحاد البرتغالي

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