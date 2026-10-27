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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بنجلاديش: علاقاتنا مع اليابان قوة محركة للتقدم الاقتصادي

رئيس وزراء بنجلاديش: علاقاتنا مع اليابان قوة محركة للتقدم الاقتصادي
رئيس وزراء بنجلاديش: علاقاتنا مع اليابان قوة محركة للتقدم الاقتصادي
أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لتحويل علاقات الصداقة بين بلاده واليابان إلى قوة محركة للتقدم الاقتصادي والازدهار المشترك.

كما أعرب رحمن - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو نقلت شبكة "تشانيل 24" البنغالية مقتطفات منه - عن شكره لتاكايتشي والشعب الياباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. مشيرا إلى أن الصداقة بين بنجلاديش واليابان تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، وأيضا على الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار والاستقرار.

وقال رحمن إن اليابان كانت من أوائل الدول التي اعترفت ببنجلاديش عقب استقلالها عام 1971، كما كانت واحدة من أهم شركاء التنمية بالنسبة لبلاده على مدار أكثر من خمسة عقود، حيث ساهمت في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتطوير البنية التحتية.. مشيرا إلى أنه أجرى مناقشات مثمرة مع تاكايتشي بشأن بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رحمن أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز العلاقات خلال الزيارة حيث تم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات رئيسية.. ودعا المستثمرين والشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الاستثمار في بنجلاديش والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وأكد رئيسا وزراء بنجلاديش واليابان مجددا على صداقتهما وتعهدا بتعميق الشراكة من خلال تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسكك الحديدية والبنية التحتية والموانئ البحرية العميقة، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

رئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن قوة محركة للتقدم الاقتصادي والازدهار المشترك تحويل علاقات الصداقة بين بلاده واليابان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

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