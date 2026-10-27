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انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

النفط
النفط
محمد على

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار الآمال في خفض التصعيد في الصراع الإقليمي الأوسع الذي شهد استهداف الحوثيين المدعومين من طهران للمملكة العربية السعودية.

العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.87% لتصل إلى 114.80 دولارًا للبرميل. 
انخفض سعر برميل النفط في يونيو بنسبة 0.86% ليصل إلى 100.88 دولار.

وجاء هذا التراجع عقب محادثات بين مسؤولين سعوديين وتركيا وباكستان وإيرانيين في طهران يوم الاثنين، حيث كثفوا جهودهم لنزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أعلنت الرياض أن المحادثات تهدف إلى إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة ومنع تصعيد جديد للأعمال العدائية. واتفقت الدول الأربع على مواصلة الحوار لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبرم اتفاقاً مع إيران أو سيكثف العمليات العسكرية، مما يشير إلى أن شن هجمات إضافية لا يزال خياراً مطروحاً.

وذكرت وكالة رويترز أن ممثلين عن قطر، التي ساعدت في التوسط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، سافروا أيضاً إلى العاصمة الإيرانية يوم الأحد .

ساهمت احتمالات تحقيق انفراجة دبلوماسية في تخفيف المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى ضغط نزولي على أسعار النفط الخام.

الدبلوماسية لسعودية وتركيا وباكستان وإيران طهران أسعار النفط العمليات العسكرية ترامب السعودية

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