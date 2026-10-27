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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي

ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي
ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي.

واعتبر ترامب خلال مشاركته في حشد انتخابي للحزب الجمهوري بولاية ميسيسيبي، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إيران هي المسؤولة عن بدء الحرب بين البلدين.

وتابع قائلا :" نحن لم نبدأ الحرب مع إيران. إيران هي التي بدأت الحرب معنا"، مشيراً إلى تاريخ إيران في القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، والتي تعود جذورها إلى عام 1979.

وأضاف ترامب أن القادة الإيرانيين كانوا على بعد أسبوعين فقط من تطوير صاروخ نووي، واصفاً إياهم بأنهم "أشخاص أذكياء للغاية".وأردف : "لكننا لقناهم درساً قاسياً.. ولا أعتقد أنه كان أمامنا خيار آخر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك صاروخ نووي انتخابي للحزب الجمهوري بولاية ميسيسيبي شبكة فوكس نيوز الأمريكية

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