ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك صاروخ نووي.

واعتبر ترامب خلال مشاركته في حشد انتخابي للحزب الجمهوري بولاية ميسيسيبي، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إيران هي المسؤولة عن بدء الحرب بين البلدين.

وتابع قائلا :" نحن لم نبدأ الحرب مع إيران. إيران هي التي بدأت الحرب معنا"، مشيراً إلى تاريخ إيران في القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، والتي تعود جذورها إلى عام 1979.

وأضاف ترامب أن القادة الإيرانيين كانوا على بعد أسبوعين فقط من تطوير صاروخ نووي، واصفاً إياهم بأنهم "أشخاص أذكياء للغاية".وأردف : "لكننا لقناهم درساً قاسياً.. ولا أعتقد أنه كان أمامنا خيار آخر".