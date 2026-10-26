تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تتصدر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اهتمامات المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية في عدد من المناطق، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وخليج العقبة، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية صباحا.

الطقس

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارا على جنوب البلاد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق لتصل إلى حد السيول، خاصة في حلايب وشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق جنوب الصعيد، مع احتمالية أن تصبح متوسطة ورعدية أحيانا، خاصة في مناطق من صحراء مطروح.

وتوقعت الهيئة كذلك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تحذير من السيول والسحب الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار السحب الرعدية على مناطق من وسط سيناء وخليج العقبة، خاصة نويبع وطابا، إلى جانب مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى الغزارة والسيول أحيانا.

ونبهت الهيئة إلى احتمالية حدوث البرق والرعد بالتزامن مع السحب الرعدية، فضلا عن نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح بصورة مفاجئة.

ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، وتجنب التواجد في الأماكن المعرضة لتجمع المياه، مع متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ التدابير اللازمة.

كما تظهر التوقعات وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق من غرب البلاد، خاصة محافظة مطروح، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

الشبورة المائية وموعد تكونها

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 صباحا حتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، الأمر الذي يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، وتقليل السرعة وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح والأتربة

تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانا في المناطق المكشوفة، لذلك تنصح الأرصاد مرضى الحساسية الصدرية بتجنب التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان، مع متابعة تطورات الحالة الجوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة الكبرى

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها ما يلي

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

العاصمة الجديدة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

6 أكتوبر العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

بنها العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والسواحل الشمالية

تأتي درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن الساحلية ومناطق الوجه البحري على النحو التالي

الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

العلمين العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السلوم العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

دمنهور العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

وادي النطرون العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

كفر الشيخ العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

بلطيم العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

المنصورة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

الزقازيق العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

شبين الكوم العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

طنطا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة

الطقس

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تشهد مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية درجات الحرارة التالية

دمياط العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

بورسعيد العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة

الإسماعيلية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

السويس العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة

العريش العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

رفح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة في جنوب ووسط سيناء

تسجل درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومناطق جنوب ووسط سيناء ما يلي

رأس سدر العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

نخل العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

الطور العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

طابا العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

شرم الشيخ العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تأتي درجات الحرارة المتوقعة في مدن البحر الأحمر على النحو التالي

الغردقة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة

رأس غارب العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سفاجا العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

مرسى علم العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

شلاتين العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

أبو رماد العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

مرسى حميرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

أبرق العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

جبل علبة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة

رأس حدربة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة في شمال ووسط الصعيد

تسجل درجات الحرارة المتوقعة في محافظات شمال ووسط الصعيد ما يلي

الفيوم العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

بني سويف العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

المنيا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

أسيوط العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تشهد محافظات جنوب الصعيد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القيم المتوقعة ما يلي

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

الأقصر العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

الوادي الجديد العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

أبو سمبل العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

سيوة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

الطقس

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

بالنسبة إلى حالة الملاحة البحرية، من المتوقع أن يكون البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر و75 سنتيمترا، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

نصائح الأرصاد للتعامل مع طقس الثلاثاء

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع تعرضها للأمطار الرعدية والسيول ونشاط الرياح.

كما ينصح قائدو السيارات بتوخي الحذر خلال ساعات تكون الشبورة المائية، والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة عند سقوط الأمطار الغزيرة، مع تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء حدوث البرق والرعد.